Nieuwe winkel Vleck Wijnen aan de Nachtegaalstraat in Utrecht

Vin naturel, oftewel natuurwijn, vind je bij Vleck Wijnen. Een speciaalzaak die zich de afgelopen negen jaar aan de Blauwkapelseweg in Utrecht bevond. Om beter bereikbaar te zijn, opent Vleck een nieuwe vestiging in het winkelgebied aan de Nachtegaalstraat. Aanstaande zaterdag 2 september is de opening van de nieuwe locatie.

Vleck Wijnen verkoopt natuurwijnen, zowel online als in hun winkels in Amsterdam en Utrecht. Arjen Miedema opende de zaak in Utrecht negen jaar geleden, waar DUIC vorig jaar een kijkje ging nemen. Toen vertelde Miedema dat het idee voor de zaak is ontstaan vanuit de overtuiging goede wijn aan de man te willen brengen. En dat met een stabiel assortiment in de wereld van de natuurwijn. ‘Geen funky gedoe omdat het zo hip is.’ Naar eigen zeggen is wijnmaken ‘een gave, een opgave en gaat dat niet over één nacht ijs. Jarenlang de wijngaarden leren lezen is de eerste voorwaarde’.

Die manier van wijn maken lijkt aan te slaan en nu is het voor Miedema dus tijd voor een nieuwe locatie. Eén die beter bereikbaar is en veel plek heeft om te parkeren. De oude winkel zal blijven bestaan, maar de vestiging aan de Nachtegaalstraat zal de hoofdzaak worden. Deze nieuwe winkel is van dinsdag tot en met zaterdag geopend en iedereen kan bij de officiële opening op zaterdag 2 september aanwezig zijn.