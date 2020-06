Nieuwe Zandpad Utrecht stap dichterbij; nog twee partijen in de race

Er zijn nog twee partijen in de race om invulling te geven aan het Nieuwe Zandpad in Utrecht. Begin volgend jaar kiest de gemeente de definitieve kandidaat.

Vijf partijen hadden zich aangemeld voor de tenderprocedure. Drie daarvan zijn afgevallen omdat ze volgens de gemeente op één of meerdere criteria van de selectie een onvoldoende scoorden. De overige twee partijen gaan nu door naar de volgende ronde.

In deze fase moeten ze het ontwerp dat ze eerder hebben ingediend bij de gemeente verder uitwerken en presenteren. Halverwege februari wordt een kandidaat gekozen.

Moeizaam

Het is sinds de sluiting, door oud-burgemeester Aleid Wolfsen in 2013, niet gelukt om een oplossing te vinden voor raamprostitutie in Utrecht. De zoektocht verloopt moeizaam en daarom is het plan aangepast.

Zo is het aantal werkruimten verminderd en wordt een deel van de ruimtes ingericht voor sekswerkers die klanten werven via internet. Er komt overdag en ’s nachts meer gemeentelijk toezicht en er komt een nachtsluiting tussen 03.00 en ’s nachts en 07.00 uur ’s morgens.