Nieuwegracht en Kromme Nieuwegracht gaan weer open na herstelwerkzaamheden

De Nieuwegracht en de Kromme Nieuwegracht kunnen weer open voor verkeer. Afgelopen periode ontstonden scheuren in de muren van werfkelders. De straten moesten dicht om die te kunnen onderzoeken en repareren. De Nieuwegracht is inmiddels weer open, de Kromme Nieuwegracht is dat vanaf 24 september.

De Nieuwegracht werd afgesloten nadat er een gat in de weg ontstond. Inmiddels zijn de kelders ter hoogte van nummer 137 gerepareerd, waarna de weg weer open kon. De Kromme Nieuwegracht werd ter hoogte van nummer 8 in december vorig jaar uit voorzorg afgezet omdat er een scheur was ontdekt in de werfkelder. Die scheur ontstond nadat zand onder de kluismuur ‘uitspoelde’, waardoor de muur verzakte. Volgens de gemeente is het niet aannemelijk dat de scheuren zijn ontstaan door het verkeer in de straat. In de kelder is een elektronische scheurmeter geplaatst, waarmee een eventuele nieuwe verzakking snel kan worden opgemerkt. De parkeerplaats boven de ingezakte kluismuur blijft wel buiten gebruik.

Afgerond

De Kromme Nieuwegracht kan ook tussen de Keistraat en de Ambachtsstraat vanaf 24 september weer worden gebruikt. Omdat de verbouwing van het Polmanshuis ook is afgerond, heft de gemeente de verkeersmaatregelen die nu gelden op.

Ook de weg op de Kromme Nieuwegracht bij rak 21B gaat weer open. Tussen het Hieronymusplantsoen en de Jeruzalemstraat is een werfkelder hersteld. Om dat te kunnen doen, moest ook een naastgelegen kelder worden vrij gegraven. Aan het gewelf van die kelder is grote schade ontdekt, die door de eigenaar zal worden hersteld.

Verkeerstellingen

De gemeente gaat vanaf half september op elf locaties in het wervengebied en op veertien plekken in zijstraten verkeerstellingen doen. De controles worden gedaan om een goed beeld te krijgen van de verkeerssituatie die ontstaat nadat de Kromme Nieuwegracht weer open is. De gemeente wil daarmee vooral te zwaar verkeer weren uit het wervengebied.

De gemeente onderzoekt komende periode ook een vrachtwagenverbod langs alle grachten met kelders. Naast dat verbod wordt ook gekeken of het gebied waar lengtebeperkingen gelden kan worden vergroot. De gemeente wil zo de kans op te zwaar verkeer op de grachten verkleinen.

Onder bewoners en ondernemers in de binnenstad is een enquête verspreid met vragen over voertuigen die geen vrachtwagen zijn, maar wel te zwaar beladen kunnen zijn. De gemeente wil de enquête gebruiken bij het onderzoek naar hoe zwaar verkeer definitief uit het wervengebied kan worden geweerd.