Nieuwegracht in Utrecht gaat dicht voor herstelwerkzaamheden

De gemeente Utrecht gaat de Nieuwegracht opnieuw bestraten. De werkzaamheden vinden plaats van 11 november tot en met 20 december tussen 07:00 en 16:00 uur. Dan wordt de weg afgesloten. Buiten deze tijden en in het weekend is de weg open voor verkeer.

Volgens de gemeente is de rijbaan aan beide kanten van de Nieuwegracht, tussen de Brigittenbrug en Paulusbrug, toe aan onderhoud. “De straatstenen liggen niet meer netjes en daarom gaan we de rijbaan opnieuw bestraten. We halen de stenen eruit en leggen ze netjes terug.”

Twee fases

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases. Van 11 tot en met 29 november wordt er gewerkt vanaf de Brigittenbrug tot de Paulusbrug, van huisnummer 42 naar huisnummer 26. Autoverkeer wordt dan omgeleid via de Brigittenstraat, Oudekamp en Herenstraat. Het eenrichtingsverkeer wordt hiervoor tijdelijk aangepast.

Van 2 tot en met 20 december wordt er gewerkt vanaf de Paulusbrug tot de Brigittenbrug, van huisnummer 29 naar huisnummer 53. Autoverkeer wordt hier omgeleidt via de Hamburgerstraat, Lange Nieuwstraat en Zuilenstraat.

Tijdens de werkzaamheden geldt een fiets- en parkeerverbod. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden en de woningen aan de Nieuwegracht zijn ook te voet bereikbaar. Buiten werktijden en in het weekend is de weg open voor verkeer.