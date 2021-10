Nijntje museum opent 12 november op tijdelijke locatie aan de Oudegracht Magazijn de Zon. Foto: Robert Oosterbroek

Het nijntje museum sluit op 1 november de deuren op de huidige locatie om vervolgens op 12 november het tijdelijke onderkomen aan de Oudegracht in Utrecht te openen. Het museum komt in het voormalige gebouw van de Centrale Bibliotheek. De verhuizing is nodig om de verbouwing van het pand aan de Agnietenstraat mogelijk te maken.