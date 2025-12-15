Nijntje staat weer op het pleintje: renovatie afgerond

Het Nijntje-beeld op de Mariaplaats is weer terug op haar sokkel. De gemeente plaatste het beeld maandag terug na een renovatie. Nijntje had namelijk een nieuwe laag verf en vernis nodig, waardoor het beeld ruim een week in een atelier stond.

Het ontbreken van het beeld leidde tijdelijk tot vertwijfelde reacties van ouders met kinderen en toeristen. Ze waren teleurgesteld dat zij het beeld, een Utrechtse trekpleister, niet konden bewonderen. Deze verdrietige gevoelens zijn nu verleden tijd. Iedereen kan weer op de foto met het Utrechtse icoon.