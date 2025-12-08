Nijntje voor onderhoud tijdelijk weg van Mariaplaats

Het welbekende beeld van Nijntje is even niet te vinden op de Mariaplaats. Wegens onderhoud is het beeld tijdelijk weggehaald. Nijntje staat nu in een atelier waar het een nieuwe lik verf en vernis krijgt. De gemeente verwacht dat het beeld medio december teruggeplaatst wordt.

Nu het beeld er tijdelijk niet staat, zijn toeristen en ouders met kinderen soms teleurgesteld. Ze staan soms “vertwijfeld voor een lege sokkel”, zegt een omstander aanwezig op de Mariaplaats. Daarom verzacht hij de teleurstelling: “Als ik langsloop, leg ik uit dat Nijntje op vakantie is.”