Nimeto in Utrecht is de winnaar van de Rietveldprijs 2024

Vakschool Nimeto wint de Rietveldprijs 2024 en de nieuwe Truus Schröderprijs. De gebiedstransformatie van Wisselspoor (fase 1), van Studioninedots en DELVA Landscape Architecture & Urbanism voor Synchroon, wint de DUIC Publieksprijs. De prijzen werden zondag uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Centraal Museum.

Vijf Utrechtse projecten streden afgelopen weken om de Rietveldprijs. De prijs die is vernoemd naar architect en meubelmaker Gerrit Rietveld wordt tweejaarlijks toegekend aan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk project in Utrecht. Daarbij telt de kwaliteit van het ontwerp, maar ook de bijdrage die het project levert aan de stad. De projecten maakten dit jaar bovendien kans op de Truus Schröderprijs voor goed opdrachtgeverschap. Ook maakten de genomineerden kans op de DUIC Publieksprijs; welk ontwerp was de favoriet van onze lezers?

Twee schoolgebouwen werden één

Vakschool Nimeto kwam zondag als winnaar uit de bus voor de Rietveldprijs en de Truus Schröderprijs. Twee oudere schoolgebouwen aan weerszijden van een weg werden één geheel met meer daglicht en ruimte onder leiding van architect Maarten van Kesteren.

Onder meer de nieuwe loopbrug en het binnenhof – waar vroeger auto’s parkeerden, maar nu een groene ontmoetingsplaats – lijmen de losse gebouwen aan elkaar. Het gemoderniseerde onderwijsgebouw van de mbo-vakschool Nimeto biedt ruimte aan creatieve opleidingen. Een van de doelen was daarom het openbreken van ruimtes in het gebouw, waardoor je geïnspireerd wordt door elkaars werk wanneer je door de gangen loopt.

Van Kesteren besteedde enkele jaren van zijn leven aan het creëren van een sterk concept dat hij tot in de kleinste details uitwerkte. Daarnaast toonde het schoolbestuur van Nimeto lef door de transformatie van de school in handen te leggen van een jonge architect, verder te kijken dan de grenzen van het schoolgebouw en ook de buurt mee te laten profiteren. Dit leverde de Truus Schröderprijs op.

DUIC Publieksprijs

Bijna 1.300 Utrechters brachten de afgelopen maanden hun stem uit voor de DUIC Publieksprijs. Naast Nimeto maakten nog vier door de jury genomineerde projecten kans: het woonblok Bernadottelaan / Monnetlaan, de gebiedstransformatie van Wisselspoor, de particuliere woning Van Asch van Wijckskade 6 en het appartementengebouw Solo (CAB Rondom). Met ruim 32 procent van de stemmen kwam de gebiedstransformatie Wisselspoor (fase 1) als winnaar naar voren.