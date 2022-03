NK Tegelwippen is weer van start, ook in Utrecht moeten tegels plaatsmaken voor groen

Vanaf maandag gaat het jaarlijkse NK Tegelwippen weer van start. Utrecht is een van de zeker 115 Nederlandse gemeenten die ook dit jaar weer meedoen. Het kampioenschap wordt dit jaar voor de derde keer op rij georganiseerd.

Het NK Tegelwippen gaat niet helemaal om wie er als winnaar uit de bus komt. Dit initiatief is een ludieke manier om aandacht te vragen voor de vergroening van de stad. Want veel groen, dat is beter dan veel steen.

“Deze rivaliteit zorgt voor een spannende wedstrijd, maar vooral ook voor fanatieke bewoners en wethouders. En dat resulteert in meer vergroening van de directe leefomgeving. Uiteindelijk wint dus iedereen!” laat Eva Braaksma, mede-initiatiefnemer van het NK Tegelwippen, weten.

Biodiversiteit

“Tegels hebben heel nadelige gevolgen voor de biodiversiteit. En met het veranderende klimaat en de opwarming van steden zijn ze onwenselijk. Met het jaarlijkse kampioenschap krijgen gemeenten en overheden een push om aan de slag te gaan”, zegt Lodewijk Hoekstra, tv-tuinman en ambassadeur van het NK Tegelwippen.

De deelnemende gemeenten zijn te bekijken op de website van NK Tegelwippen. Hier kunnen deelnemers ook de actuele tegelstand bijhouden.

