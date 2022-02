NL Alert verstuurd vanwege storm: 112 overbelast

Inwoners van Utrecht hebben zojuist een NL Alert ontvangen vanwege de extreme weersomstandigheden. Het noodnummer 112 is overbelast, er wordt opgeroepen alleen te bellen in levensgevaarlijke situaties.

Storm Eunice trekt op dit moment over Nederland heen. Voor verschillende provincies is code rood afgekondigd, voor Utrecht code oranje. In Amsterdam zijn drie mensen omgekomen door omwaaiende bomen.

De piek van de storm bereikt Utrecht aan het begin van de avond. De hulpdiensten in Utrecht zijn druk om alle meldingen af te handelen. Onder meer het Jaarbeursplein is afgezet omdat er puin van de Galaxy Tower naar beneden komt.