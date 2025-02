Nog deze winter worden er elf nieuwe bomen geplant langs de Oudegracht in Utrecht

Op elf plekken langs de Oudegracht in Utrecht worden komende periode nieuwe bomen geplant. Het gaat om verschillende soorten die volgens de gemeente geschikt zijn voor de beperkte ruimte langs het water. “Zo zorgen we voor een gezond en afwisselend bomenbestand.”

Tussen de Smeebrug en Geertebrug komt aan de kant van de even huisnummers een waterlinde en een Amerikaanse amberboom, en aan de overkant wordt een gewimperde linde geplant. Iets verderop, tussen de Hamburgerbrug en de Weesbrug, komt aan de kant van de even nummers een Amerikaanse linde.

Tussen de Bezembrug en de Stadhuisbrug komen aan de kant van Magazijn De Zon een waterlinde, een schijnbeuk en een gewimperde linde. Tot slot worden tussen de Viebrug en de Jansbrug, aan de kant van de even huisnummers, een waterlinde, een Amerikaanse amberboom en een fladderiep geplant.

Alle elf bomen gaan uiterlijk in maart van dit jaar de grond in. “Al eeuwenlang zijn er bomen op de werven. Ze slaan regenwater op en zorgen voor schaduw en verkoeling. We willen de bomen op de werven zoveel mogelijk behouden. Helaas lukt dit niet altijd, waardoor we soms bomen moeten kappen. Voor elke boom die we kappen, planten we ook een nieuwe boom in het wervengebied”, aldus de gemeente Utrecht.