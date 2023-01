Nog één keer ging de bezoekerslift van de Domtoren omhoog voor een exclusief ‘lifting dinner’

De bezoekerslift van de Domtoren is zondagavond voor de laatste keer omhooggegaan. Utrecht Marketing wilde dit moment niet stilletjes voorbij laten gaan en daarom werd besloten een zogenoemd ‘lifting dinner’ te organiseren. Tycho Glastra van Loon, zijn ouders, broer, zus en vriendin waren de gelukkigen die werden getrakteerd op een diner op verschillende verdiepingen van de Dom.

Eind 2022 kon iedereen zich aanmelden voor dit diner. In totaal kwamen er ruim 800 inzendingen binnen bij Utrecht Marketing, de exploitant van de Domtoren. Het verhaal van Tycho maakte op hen de meeste indruk.

Hij wilde zijn familie en vriendin bedanken voor de steun die zij afgelopen periode gaven nadat hij begin 2022 een dwarslaesie opliep als gevolg van een zwaar ongeluk. “Het is een hele weg geweest om samen met hen te ontdekken hoe alles verandert als je een dwarslaesie hebt en in een rolstoel zit. Zij hebben mij hier ontzettend in gesteund en mee geholpen.”

Gangen

Het diner begon met een voorafje aan de voet van de Domtoren. De tweede gang werd op 50 meter gegeten en het hoofdgerecht werd op de top geserveerd. Daarna ging het gezelschap weer naar beneden voor het dessert.

Deze maand worden de steigers rond de top van de Dom verwijderd. Daarmee verdwijnt ook de bezoekerslift die 10 juli 2020 voor de eerste keer omhoog ging. Tom Stulen was destijds de eerste bezoeker die met de lift omhoog ging.