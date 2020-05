Nog één maand om een koninklijke onderscheiding aan te vragen in Utrecht

Utrechters hebben nog één maand te tijd om een koninklijke onderscheiding aan te vragen voor iemand die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de maatschappij. Deze onderscheidingen worden traditiegetrouw op de laatste werkdag voor Koningsdag uitgereikt tijdens de lintjesregen.



Om in aanmerking te komen voor een lintje moet een aanvraag worden ingediend bij de gemeente. Daarin staat onder andere wat de persoon allemaal heeft gedaan voor de samenleving en ook in welke periode dat was. In Utrecht moet zo’n aanvraag voor 1 juli binnen zijn. De gemeente benadrukt dat dit ook tijdens deze coronacrisis gewoon doorgaat.

Commissaris van de koning

Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door medewerkers van de gemeente. Als deze aan de eisen voldoet worden de gegevens doorgestuurd naar de commissaris van de koning en vervolgens naar het Kapittel voor de Civiele Orden.

Het is daarnaast ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum. Deze uitreikingen vinden plaats op een ander moment.

Bekijk hier hoe je een aanvraag voor een koninklijke onderscheiding indient.