Nog een paar weken te gaan maar het water keer nu al terug in de Utrechtse singel

Het water is nu echt aan het terugkeren in het laatste gedeelte van de Utrechtse Catharijnesingel. Graafmachines scheppen het zand weg waarop het grondwater de singel weer kan vullen. Op 12 september moet het werk klaar zijn.

Het gaat nog om een paar honderd meter, dan is de historische singel rond de binnenstad van Utrecht weer gereed. Er wordt al jaren gewerkt om de fouten uit het verleden, het dempen van de stadsbuitengracht, te herstellen. In 2015 liep het water al tot TivoliVredenburg. Sindsdien wordt er gewerkt om ook het laatste gedeelte weer klaar te maken.

Op 12 september moet het werk klaar zijn. Er zou eigenlijk een groot feest komen, maar dat is voorlopig uitgesteld vanwege de coronamaatregelen. Wie de singel nog even zonder water wil zien moet snel zijn, want er wordt al flink gegraven. Het gedeelte tussen de Marga Klompébrug en de huidige singel stroomt al vol met water.