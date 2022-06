Nog een Utrechtse thuiszorgverlener krijgt aanwijzing van inspectie; personeelsdossiers niet op orde

De Utrechtse thuiszorgaanbieder Lobie Care heeft een aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De zorg van de thuiszorgverlener bleek tijdens een inspectiebezoek meerdere tekortkomingen te vertonen. Bij het vervolgbezoek waren er geen verbeteringen zichtbaar in de werkwijze van Lobie Care. Vorige maand kreeg ook al een andere Utrechtse thuiszorgaanbieder een aanwijzing.

De inspectie concludeert dat er sprake is van ‘structurele tekortkomingen in de geboden zorg op alle onderzochte normen’. De aanwijzing dwingt thuiszorgverlener Lobie Care om binnen twee maanden de zaken op orde te krijgen.

Volgens het inspectierapport is de veiligheid van de cliënten in het geding door de werkwijze van de thuiszorgverlener. De zorgverlener zou niet goed kunnen aantonen dat het personeel bekwaam en bevoegd is voor de zorg die ze verlenen. Ook zouden de medewerkers ‘niet voldoende methodisch werken’.

Dat houdt onder meer in dat het niet goed zou worden bijgehouden wanneer een cliënt medicatie krijgt. Het zou daarbij zijn voorgekomen dat een medewerker in opleiding opiaten aan een patiënt had gegeven, zonder expliciete toestemming of toezicht van een bevoegd persoon.

Structuur

Daarnaast zou Lobie Care op dit moment ‘niet structureel werken aan het bewaken, beheersen en verbeteren van kwaliteit van zorg’. Zo moet de thuiszorgaanbieder incidenten en fouten noteren, om die notities later te gebruiken bij het verbeteren van de zorg.

Volgens het rapport laat het kwaliteitsmanagementsysteem nog te wensen over, al zijn er sinds het eerste bezoek wel verbeteringen doorgevoerd. Ook bleek het personeelsdossier nog niet op orde bij het vervolgbezoek van de inspectie.

Rapport

“De inspectie concludeert dat er sprake is van structurele tekortkomingen in de geboden zorg op alle onderzochte normen. De inspectie heeft dit vastgelegd in haar inspectierapport van mei 2022.” Dat inspectierapport is hier te lezen.