Nog eens 1000 extra fietsen beschikbaar gesteld voor Utrechters met U-pas

Er worden nog eens 1000 extra fietsdeals aangeboden aan inwoners met een U-pas. Dat laat de gemeente Utrecht weten. Met een fietsdeal kunnen U-pashouders voor 30 euro een goede tweedehands fiets inclusief een jaar lang reparatie krijgen. De proef om fietsdeals aan te bieden startte in april 2021 en werd vorig jaar februari ook al eens verlengd. Volgens de gemeente zijn de afgelopen jaren al meer dan 1300 fietsdeals afgesloten.

“Uit de reacties zien we dat een deel van de kopers ook daadwerkelijk enthousiast is geworden om meer te gaan fietsen door de fietsdeals. Daarom ben ik blij dat we dit voortzetten en dat het een plek heeft in het uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “We zien dat de vraag naar fietsdeals er nog steeds is. Daarom zijn we per 1 februari begonnen met het verstrekken van nog eens 1000 fietsdeals. (…) We verwachten dat de vraag naar fietsdeals de komende jaren blijft bestaan”, zo is te lezen in een brief aan de raad.

Vervoersongelijkheid

Vervoer is om verschillende redenen nog niet altijd voor iedereen toegankelijk, dat wordt ook wel vervoersongelijkheid genoemd. De gemeente noemt enkele voorbeelden: “Zo zijn er Utrechters die vanwege lichamelijke beperking minder makkelijk kunnen reizen. Of inwoners voor wie een eigen auto of een deelauto te duur is. Ook kunnen mensen bussen en trams mijden omdat ze het OV-systeem te ingewikkeld vinden.”

Met het uitvoeringsprogramma Vervoersongelijkheid ontwikkelt de gemeente een aanpak gericht op het wegnemen van drempels in vervoer. “Uit de eerste resultaten lijkt het erop dat de fietsdeal bijdraagt aan vermindering van vervoersongelijkheid, op een kosteneffectieve manier.” Naast de fietsdeals verbetert de gemeente onder meer looproutes van en naar OV-haltes, het fietsnetwerk en het aanbod en vindbaarheid van parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Betrekken van doelgroep

De belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle aanpak van vervoersongelijkheid is volgens de gemeente het betrekken van de doelgroep. Daarom gaat de gemeente verder in gesprek met inwoners over de problemen die zij ervaren, wat dit voor hen betekent en mogelijke oplossingen en wensen die zij hebben. Ook doet de gemeente de komende jaren verder onderzoek naar de ontwikkeling van vervoersongelijkheid in Utrecht.