Nog geen verbod op fatbikes in Utrecht; ‘landelijke maatregelen cruciaal’

De gemeente Utrecht komt voorlopig niet met een verbod op fatbikes in de stad. Volgens het college van burgemeester en wethouders geeft een gebiedsverbod geen structurele oplossing voor de problematiek. Landelijke maatregelen zijn volgens het college noodzakelijk.

In november publiceerde de NOS een artikel waarin werd vermeld dat de gemeente Amsterdam het mogelijk wil maken om fatbikes op bepaalde plekken te verbieden. Ook in Utrecht ervaren inwoners en raadsleden volgens diverse partijen veel overlast van fatbikes en ontstaan er regelmatig onveilige verkeerssituaties.

Omdat wethouder Maatoug eerder aangaf met veel interesse te kijken naar de ontwikkelingen in Amsterdam, vroegen CDA, Student&Starter, D66, Horizon, Volt, ChristenUnie, Stadsbelang Utrecht en VVD zich af of er al overleg had plaatsgevonden over het weren van fatbikes uit drukke gebieden in Utrecht.

Hoewel dit overleg inmiddels heeft plaatsgevonden, concludeert het college dat het voor Utrecht nog te vroeg is om uitspraken te doen over de haalbaarheid en effectiviteit van de Amsterdamse maatregelen.

Geen gebiedsgebonden problematiek

In tegenstelling tot Amsterdam ziet Utrecht geen duidelijke gebiedsgebonden problematiek. In de eerste helft van dit jaar raakten dertig bestuurders van een fatbike gewond bij een verkeersongeval; deze ongevallen waren verspreid over de hele stad. Een tijdelijk verbod binnen de gemeentegrenzen acht het college daarom lastig, aangezien “fietspaden niet stoppen bij de gemeentegrens”. Het uitgangspunt blijft dat er landelijke maatregelen moeten komen.

Volgens het college laat het Rijk lang op zich wachten met het nemen van maatregelen, terwijl deze volgens haar cruciaal zijn. “Het gaat daarbij onder meer om het instellen van een minimumleeftijd, een helmplicht, een verbod op het opvoeren van voertuigen en strengere controles aan de grens”, zegt het college. De minister heeft aangekondigd een helmplicht voor e-bikers tot 18 jaar te willen invoeren, maar deze maatregel gaat op zijn vroegst pas in 2027 in.

Omdat de kern van het probleem volgens het college vooral ligt bij jonge bestuurders die onbeschermd en op snelle fietsen deelnemen aan het verkeer, biedt een gebiedsverbod geen structurele oplossing.

Handhaving

De komende periode blijft de politie handhaven op opgevoerde en te snelle fatbikes. Daarnaast wordt er intensiever gecontroleerd op het rijden met fatbikes op de stoep. Ook gaat de gemeente in gesprek met ouders en scholen over het gebruik van fatbikes in en rond schoolomgevingen.