Nog minder treinen verwacht op Utrecht Centraal vanwege stakingen op het spoor

Door de stakingen op het spoor rijden er woensdagochtend nog minder treinen van en naar Utrecht dan eerder werd verwacht. Dat schrijft de NS. Er is geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam en Utrecht, en ook andere trajecten zijn verhinderd.

Eerder was al bekend dat er woensdagochtend door de staking geen treinen zouden rijden tussen Utrecht en Amsterdam. Nu is het zogenoemde impactgebied uitgebreid. Er rijden woensdagochtend ook minder treinen van Utrecht naar Eindhoven en Arnhem. Na 09.00 uur is de staking voorbij, maar ook dan moet er rekening worden gehouden met het nodige oponthoud, zegt de NS. “Omdat het opstarten van de dienstregeling tijd kost.”

Werknemers van ProRail staken omdat vakbond FNV eerder een ultimatum stelde waarin een loonsverhoging van 13 procent werd geëist. Het spoorwegbedrijf ging daar niet in mee. Ook in andere delen van het land is het treinverkeer gedeeltelijk of volledig platgelegd.