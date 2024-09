Nog minimaal 19 nachtafsluitingen voordat Galecopperbrug in Utrecht wordt opgeleverd

De oplevering van de Galecopperbrug in Utrecht staat medio 2025 op de agenda, maar voordat het zover is wordt de brug nog minimaal 19 keer afgesloten in de nacht. Tijdens deze afsluitingen worden de oude kabels doorgezaagd, volgens Rijkswaterstaat een unieke en complexe operatie.

Het oudste deel van de Galecopperbrug werd geopend in 1971 en hierover raast nu het verkeer richting Arnhem. De stalen kabels die het brugdek van dit deel dragen naderen het einde van hun levensduur. Deze kabels worden daarom vervangen en in Nederland is dat volgens Rijkswaterstaat één keer eerder gedaan bij een bestaande brug, maar nog nooit bij een brug die grotendeels in gebruik blijft. “Dat maakt deze operatie niet alleen uniek, maar ook complex”, aldus Rijkswaterstaat.

De afgelopen maanden zijn onder andere buizen opgehangen waar de kabels doorheen lopen en er zijn constructies aangebracht op de torens waar de kabels overheen lopen. “Nu zijn de oude stalen kabels aan de beurt om één voor één doorgezaagd te worden.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Spanning

Iedere sessie duurt ongeveer acht dagen. Eerst worden de nieuwe kabels door de buizen getrokken, vastgezet en vervolgens op spanning gebracht. De oude kabel wordt met behulp van klemmen en speciaal voor deze klus ontwikkelde frames naar beneden getrokken zodat het onderste deel vrij is van spanning. Van een afstand wordt de kabel tot slot met een diamantlintzaag doorgezaagd.

Tijdens het zagen wordt de brug gemonitord op onder meer bewegingen. “Ook meten we continu de krachten op de kabels, de bewegingen in de hoge torens, de klemmen en andere belangrijke onderdelen.” Voor het doorzagen van de resterende kabels zijn nog minimaal 19 nachtafsluitingen nodig. Naar verwachting is het vervangen van de stalen kabels medio 2025 afgerond. Kijk voor de meest actuele planning op de website van Rijkswaterstaat.