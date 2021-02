Nog niet veel animo voor click & collect; 25 Utrechtse winkeliers willen afhaalpunt opzetten

In Utrecht lijkt nog niet zoveel animo te zijn voor de click & collect-optie die winkels vanaf komende woensdag mogen bieden. Volgens de gemeente hebben ongeveer 25 winkels in de binnenstad aan Centrum Management Utrecht (CMU) laten weten gebruik te gaan maken van Click & Collect.

Met click & collect kunnen mensen bij een winkel online of telefonisch een bestelling plaatsen en die vervolgens, minimaal vier uur later, in de winkel zelf ophalen. Ze krijgen daarvoor na de bestelling een tijdvak, zodat drukte en rijen voor de winkel voorkomen worden.

In de Utrechtse binnenstad hebben volgens wethouder Anke Klein 25 winkels concrete plannen voor een click & connect-punt. Zij richten komende week in hun deuropening dus een afhaalpunt in waar mensen hun bestelling kunnen oppikken. Het is volgens de gemeente niet toegestaan om bijvoorbeeld op de stoep kraampjes of andere afhaalpunten op te bouwen.

Kat uit de boom

De wethouder denkt dat er komende tijd wellicht nog meer winkels bij gaan komen. “Winkeliers kijken misschien de kat uit de boom of hebben andere manieren gevonden om producten bij mensen thuis te krijgen”, aldus Klein. “Als ondernemers zien dat er door mensen goed gebruik van wordt gemaakt, zullen er misschien meer winkeliers aansluiten.”

De gemeente gaat binnenkort een zogenoemde schouw doen bij winkeliers die een click & collect-punt op willen zetten. Zo wil de gemeente kijken hoe de bezoekers in de binnenstad in goede banen geleid kunnen worden, bijvoorbeeld met behulp van tekstkarren, wachtstickers en publieksbegeleiders van de gemeente.