Nog onduidelijk of schapen die slachtoffer werden van overlast terugkeren naar Máximapark

Het is nog onduidelijk of de schapen in het Máximapark terugkeren voor het groenbeheer. De herder besloot de dieren vroegtijdig uit het park te halen, omdat er in de avond meerdere keren overlast was waar de schapen het slachtoffer van werden.

Zo werden onder meer de hekken vernield waardoor de schapen konden ontsnappen en ook zouden de dieren zijn opgejaagd. In het wekelijkse vragenuur in de Utrechtse gemeenteraad kwam het onderwerp aan bod.

De VVD, CDA en Stadsbelang Utrecht wilden onder meer weten wat er gedaan wordt om de overlast tegen te gaan. Burgemeester Dijksma, die de vragen beantwoordde, noemde de optie van een wijkboa. “Het is misschien een goed idee, dat hebben we namelijk bij het Griftpark en Park Lepelenburg ook eerder gedaan, om een wijkboa aan te stellen, met een taakaccent op het Máximapark. […] Dit is een succesvol middel in andere parken geweest.”

Groot belang

Daarnaast erkende de burgemeester dat schapen een goede optie zijn voor groenbeheer. De gemeente gaat dan ook op korte termijn in gesprek met onder andere de schaapsherder. “Omdat wij de schapen van groot belang vinden voor dit park.”

Tot slot wilde de vragenstellers weten op welke termijn de wijkboa ingezet kan worden, maar daar kon de burgemeester geen toezegging op doen. “Dit betekent namelijk dat elders capaciteit wordt weggehaald. Laat mij daar op enig moment samen met de wethouder op terugkomen”, aldus Dijksma.