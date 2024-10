Nog ruim 1000 fietsen in fietsenstalling Jaarbeursplein in Utrecht

Er staan nog ruim duizend fietsen geparkeerd in fietsenstalling Jaarbeursplein, nadat deze vrijdag per direct sloot vanwege een scheur in de constructie. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. Eigenaren konden tot vrijdag 11 oktober 22:00 uur hun tweewieler ophalen. De overgebleven fietsen blijven voorlopig achter slot en grendel.

“We begrijpen dat dit heel vervelend is voor mensen die gebruik maken van de fietsenstalling of hun fiets nog in de stalling hebben staan. Helaas is dit uit voorzorg noodzakelijk”, zegt de gemeente. “Op dit moment onderzoeken we hoe en wanneer we de fietsen, die nog in de stalling staan, er veilig uit kunnen halen. We informeren gebruikers zodra we meer weten.”

De scheur in de constructie kwam aan het licht tijdens een controle. Om de veiligheid van gebruikers te garanderen en zorgvuldig onderzoek te doen, is uit voorzorg besloten de stalling per direct te sluiten.

Tijdelijke fietsenrekken

De gemeente heeft inmiddels tijdelijk fietsenrekken geplaatst op het Jaarbeursplein om enige verlichting te bieden voor het gebrek aan stallingmogelijkheden. Recent besloot de gemeente namelijk ook de stalling op het Westplein voorgoed te sluiten. De fietsenstalling aan de Sijpesteijnkade is ook dicht vanwege grootschalige renovatie.

Eerder verbood de gemeente forensen al om hun fiets buiten de stallingen in het Stationsgebied te parkeren. Aan de Jaarbeurskant van het station is alleen nog stalling de Knoop open. De tijdelijke fietsenstalling op het Jaarbeursplein moet een uitkomst bieden.

Al langer problemen

De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein kampt al langer met problemen. In 2017 moesten er extra bouwstempels geplaatst worden omdat er toen ook al mogelijk iets mis was met de constructie.

Het euvel kwam toen aan het licht toen gebouwen, waarbij gebruik is gemaakt van breedvloerplaten, in Utrecht geïnspecteerd werden. Deze inspecties vonden plaats naar aanleiding van het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport waar ook dit soort breedvloerplaten gebruikt waren.

De fietsenstalling heeft ook al jaren last van lekkages. Dat zorgt niet alleen voor overlast, ook de stalen constructie is gaan roesten.