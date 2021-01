Lange tijd code oranje in regio Utrecht vanwege gladheid; inmiddels geldt code geel

In de regio Utrecht gold lange tijd code oranje vanwege kans op gladheid. Inmiddels is de waarschuwing van het KNMI teruggebracht naar code geel.



Zaterdagochtend gold voor veel Nederlandse provincies code oranje vanwege de gladheid. In de loop van ochtend werd dit teruggeschroefd naar code geel, maar in de provincies Utrecht en Gelderland bleef code oranje van kracht. Inmiddels is dit ook code geel.



“Code oranje voor gladheid is beëindigd. In het midden en zuiden is nog code geel van kracht in verband met lokale bevriezing van natte weggedeelten”, is te lezen op de website van het KNMI.

De temperatuur in de regio schommelt nu rond de twee graden Celsius. De komende uren verdwijnt de gladheid in de provincie Utrecht.