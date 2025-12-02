Nog steeds een onveilig werkklimaat bij de Utrechtse veegdienst? De politiek vraagt om opheldering

Een aantal Utrechtse fracties heeft twijfels over de aanpak van de gemeente om het werkklimaat bij de afdeling Wijkonderhoud en Service (W&S), de veegdienst van Stadsbedrijven, veiliger te maken. Eerder dit jaar werd bekend dat er sprake was van een onveilig werkklimaat, waarna de gemeente actie ondernam. Inmiddels is er wederom een melding van ongepast gedrag gemaakt. De Utrechtse fracties vragen zich hierdoor af of de gekozen aanpak wel effectief is.

Eind 2023 kreeg de directie van Stadsbedrijven, het onderdeel van gemeente Utrecht dat afval inzamelt en de straten schoonmaakt, melding van een mogelijk onveilig werkklimaat binnen het onderdeel Wijkonderhoud & Service. In het voorjaar van 2024 ontvingen ze opnieuw signalen over ongewenst gedrag, waarna er een onafhankelijk onderzoeksbureau is ingeschakeld.

De aanbevelingen uit het eindrapport – waaronder het inschakelen van verbeterteams en vertrouwenspersonen – zijn eerder dit jaar door het management van de afdeling opgepakt en vertaald naar acties.

Twijfels

Na de invoering van de nieuwe aanpak bleek het werkklimaat binnen de W&S-afdeling echter nog steeds niet verbeterd te zijn; er zijn wederom meldingen gemaakt van ongepast gedrag bij dezelfde afdeling. De PVDA, VVD, UtrechtNu!, CDA en Volt kregen hierdoor twijfels over de aanpak van de gemeente. Zij besloten daarom het college om opheldering te vragen.

De fracties vroegen zich onder meer af in hoeverre het college verbetering ziet in de werkcultuur op de afdeling W&S. “Kan het college voorbeelden van verbeteringen geven?”, aldus de fracties. Ook vragen ze zich af wat de bevindingen waren van verder onderzoek dat naar de werkcultuur is gedaan.

Daarnaast hebben de fracties vragen over de medewerkers van de afdeling. Ze zijn benieuwd naar hoe de medewerkers zelf de veranderingen ervaren en hoe er wordt omgegaan met mogelijke weerstand tegen veranderingen binnen de werkcultuur. “Waar kunnen medewerkers met zorgen en klanten terecht”, vragen de partijen zich af.

Onveilig gedrag richting leerlingen

Op 21 oktober 2025 heeft het college in een brief laten weten dat ze in april 2025 meldingen hebben ontvangen van onveilig ervaren gedrag richting leerlingen van het leer-werktraject binnen de afdeling Stadsbedrijven. De melding was afkomstig van een betrokken onderwijsinstelling.

Ook hier hebben de fracties vragen over. “In hoeverre trekt de directie van Stadsbedrijven zich het opnieuw naar buiten laten komen van meldingen over vermeend ongepast gedrag door hun medewerkers aan”, aldus de partijen. Daarnaast willen ze van het college weten wanneer bekend werd dat deze meldingen zijn gedaan, en welke stappen er vervolgens zijn gezet. “Zijn er afspraken gemaakt tussen de onderwijsinstelling en gemeente Utrecht over sociale veiligheid voor leerlingen die komen werken bij de afdeling Stadsbedrijven?”

Aanpak

De partijen hebben daarnaast vragen over het externe onderzoek dat in 2024 is uitgevoerd. Ze vragen zich af of er vooraf een gesprek is aangegaan met de medewerkers waarover melding is gedaan. “In hoeverre is rekening gehouden met het gevoel van veiligheid van desbetreffende medewerkers waarover melding is gedaan”, vragen de fracties aan het college.

Ook over de getroffen maatregelen, die naar aanleiding van het onderzoek zijn opgesteld, willen de fracties meer duidelijkheid. Ze willen onder meer weten welke maatregelen tegen de betrokken medewerkers zijn genomen. En of er ook maatregelen zijn getroffen richting de directe leidinggevenden.