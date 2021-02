Nog steeds onduidelijkheid over oorzaak brand CAB-gebouw; ‘We kunnen nog niks concluderen’

Het is nog steeds niet duidelijk hoe de brand in het CAB-gebouw in Utrecht is ontstaan. Volgens een woordvoerder van de politie heeft de recherche de zaak nog steeds in onderzoek.

Op maandagavond 11 januari brak er rond 20.30 uur brand uit in het monumentale CAB-gebouw aan CAB-Rondom. De bestrijding van het vuur had veel voeten in de aarde. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit, waaronder specialistische teams. Om 01.30 uur liet Veiligheidsregio Utrecht weten dat de brand onder controle was.

In de ochtend van 12 januari is de politie het onderzoek gestart naar de toedracht van de brand. Dat onderzoek is nog steeds gaande. “Op dit moment heeft de recherche nog geen oorzaak van de brand kunnen vaststellen. Helaas kunnen we dus ook nog niets concluderen. Het onderzoek duurt voort”, liet de politie woensdagmiddag weten.

Schade

Verschillende ondernemingen liepen grote schade op door de brand. Zo is het café van Oproer Brouwerij onherstelbaar aangetast door met name de rook die vrijkwam bij de brand. Ook het Filmcafé, dB’s en een laminaat- en parketbedrijf liepen schade op. Hoeveel schade de ondernemers precies opliepen, is nog niet duidelijk.