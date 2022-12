Nog steeds zijn er scholen in Utrecht die zich niet houden aan wet voor vrijwillige ouderbijdrage

Dertien basisscholen in Utrecht benadrukken de vrijwilligheid van de ouderbijdrage niet in hun schoolgids, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dat schrijft het college voor B&W in een brief aan de gemeenteraad. In geen enkele schoolgids staat meer dat kinderen niet mee mogen doen aan extra activiteiten als de vrijwillige bijdrage niet is betaald.

De gemeente Utrecht heeft de schoolgidsen van in totaal 123 Utrechtse scholen doorgenomen. Daaruit kon worden opgemaakt dat de gemiddelde ouderbijdrage per kind op 67,75 euro ligt. In geen van de schoolgidsen is nog te lezen dat kinderen niet aan activiteiten kunnen meedoen als ouders dit bedrag niet betalen.

Eerder dit jaar kregen verschillende Utrechtse raadspartijen signalen over acht scholen die zich niet aan de aangescherpte regels hielden. Wethouder Eelco Eerenberg liet toen weten dat de scholen daarop waren aangesproken en beloofde beterschap.

Vrijwillig

Toch zijn er nog steeds dertien scholen die nog niet expliciet benadrukken dat het gaat om een vrijwillige bijdrage. Dat is sinds augustus 2021 wel wettelijk verplicht. “Ondanks het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage, geven veel scholen aan dat de bijdrage nodig is om extra activiteiten te organiseren”, schrijft de gemeente.

De regels rondom de vrijwillige ouderbijdrage zijn vorig jaar aangescherpt. Het niet betalen van de ouderbijdrage mag er niet meer toe leiden dat een kind bijvoorbeeld niet mee mag op schoolreis. Ook mag de vrijwillige ouderbijdrage niet gebruikt worden voor het financieren van lesmaterialen en moeten scholen duidelijk communiceren dat de bijdrage vrijwillig is.