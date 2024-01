Nog urenlang problemen op het spoor tussen Utrecht en Amersfoort

Door een defect spoor zijn er nog zeker tot in de middag problemen tussen Utrecht en Amersfoort. De NS waarschuwt dat reizigers zeker tot 15.00 uur vanmiddag rekening moeten houden met treinen die uitvallen en vertraging.

De NS adviseert mensen om voor vertrek de dienstregeling te bekijken. De Intercitytreinen vallen sowieso uit, de Sprinters lijken wel te rijden. Een optie, volgens de spoorwegen, is om via Hilversum te reizen. Ondertussen wordt er gewerkt om het spoor te herstellen. Dit moet in de loop van de middag klaar zijn zodat de dienstregeling tijdens de avondspits weer normaal is.