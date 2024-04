Nog veel onduidelijkheid over vondst overleden vrouw aan Gambiadreef in Utrecht

De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan op en rond de plek waar dinsdag een overleden vrouw werd gevonden. Er is nog veel onduidelijk en er wordt op dit moment rekening gehouden met alle scenario’s, waaronder een misdrijf.

Dinsdagochtend ontving de politie rond 06.45 uur een melding waaruit zou blijken dat er een overleden persoon in een woning aan de Gambiadreef in Overvecht lag. Agenten die poolshoogte namen troffen het levenloze lichaam van een vrouw aan. Direct daarna werd een onderzoek gestart naar de toedracht van het overlijden.

Zo werd een buurtonderzoek opgestart en ook kwam de forensische opsporing ter plaatse voor het sporenonderzoek. Op dit moment houdt de politie rekening met alle scenario’s waaronder ook een misdrijf.

Om meer duidelijkheid te krijgen zegt de politie graag in contact te komen met mensen die meer informatie hebben. “De recherche wil graag in contact komen met eventuele getuige(n) en sluit niet uit dat er bruikbare camerabeelden zijn. Dit beeldmateriaal wil de recherche graag hebben”, is te lezen op de website van de politie.