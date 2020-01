Nog veel vragen rondom ongeval Goyplein waarbij 47-jarige levensgevaarlijk gewond raakte

De politie heeft nog veel vragen rondom het ongeval op ‘t Goyplein waarbij een 47-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond raakte. De vrouw werd op Nieuwjaarsdag door omstanders zwaargewond gevonden op ’t Goyplein, het kruispunt van de Waterlinieweg met de Goylaan. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De vrouw reed op haar snorfiets in de vroege morgen op 1 januari over ’t Goyplein. Rond 08.00 uur werd ze vlakbij haar snorfiets gevonden door omstanders, ze was zwaargewond.

Aan het slachtoffer werd door de omstanders onmiddellijk eerste hulp geboden. Ook toegesnelde politieagenten en ambulanceteams ontfermden zich over haar. In kritieke toestand werd ze naar een ziekenhuis vervoerd, waar zij nog altijd verblijft.

Op zoek naar automobilist

Het opsporingsteam Verkeer van de politie is een onderzoek begonnen. Ter plaatse heeft de forensische opsporing een uitgebreid onderzoek verricht en zijn de getuigen gehoord. Toch zijn er ook nog een hoop vragen. Daarom doet de politie nogmaals een oproep voor mensen met informatie.

Duidelijk is dat op of rond het moment van het ongeval een personenauto op de afrit van de Waterlinieweg richting ’t Goyplein heeft gereden vanuit de richting van het stadion Galgenwaard. De politie wil graag weten wat de inzittende van deze auto hebben gezien. Daarom is de politie dringend naar hen op zoek.