Noodplannen voor lerarentekort in Utrecht

Er zijn verschillende noodmaatregelen aangekondigd om het lerarentekort in Utrecht aan te pakken. Zo krijgt de stad vier jaar lang jaarlijks 1 miljoen euro van de Rijksoverheid. Met het noodpakket moet ook het tekort in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere aangepakt worden.

De tekorten in het onderwijs blijven volgens het kabinet op de lange termijn ‘zeer zorgelijk’. Vooral in de grote steden, waar het tekort aan leraren en schoolleiders momenteel het grootst is. Daarom heeft het Rijk verschillende noodplannen gepresenteerd.

Utrecht krijgt net als de andere drie grote steden de komende jaren een bijdrage van 1 miljoen euro.

Afwijken regelgeving

Naast het geld laat het kabinet weten dat het onvermijdelijk is om het onderwijs anders te organiseren: “Met minder leraren dan we gewend zijn, zonder in te leveren op kwaliteit. Dat kan door onderwijstijd anders in te vullen, gebruik te maken van digitale hulpmiddelen om leraren meer tijd te geven (zoals digitaal nakijken) of meer variatie in onderwijspersoneel.”

De precieze invulling van de noodplannen wordt in de loop van volgend jaar bekend. Dit staat los van de jaarlijkse financiële bijdrage. Eind januari liggen er noodplannen voor Amsterdam en Den Haag. Daarna volgen Rotterdam, Utrecht en Almere. In de plannen staat welke scholen het op dit moment het zwaarst hebben en welke maatregelen schoolbesturen nu al kunnen nemen.

In de noodplannen wordt ook bekeken of het nodig is om af te wijken van bestaande regelgeving en welke voorwaarden daarbij horen. De noodmaatregelen moeten de dagelijkse stress van scholen wegnemen, zodat scholen de ruimte krijgen om zich te richten op oplossingen voor de komende jaren.