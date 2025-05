Nooit eerder kwamen er zoveel supporters naar FC Utrecht; oude record ‘ruimschoots’ verbroken

FC Utrecht heeft zijn eigen toeschouwersrecord verbroken. Nooit eerder kwamen er zoveel supporters naar de Galgenwaard, zegt de club. Gemiddeld waren er meer dan 21 duizend mensen per thuiswedstrijd.

Met dat aantal is het oude record ‘ruimschoots verbroken’, schrijft FC Utrecht op hun website. Vorig jaar zaten er per wedstrijd gemiddeld nog 20.531 supporters in het stadion, dit jaar 21.807.

FC Utrecht zegt dat de club al langere tijd aan populariteit wint. “Een belangrijke indicator van de toegenomen belangstelling: dertien wedstrijden werden gespeeld in een uitverkocht Stadion Galgenwaard. Ter vergelijking: vorig seizoen waren dat er nog zes, en het seizoen daarvoor vier.” De wedstrijd tegen PEC Zwolle, die zonder publiek werd gespeeld, is niet meegenomen in de cijfers.

Duurdere seizoenskaarten

In de toekomst moeten supporters alleen wel meer gaan betalen voor hun seizoenskaarten. De prijzen van die kaarten stijgen tussen de 2 en 2,8 procent, afhankelijk van vak en tribune. “Deze verhoging ligt onder het landelijk gemiddelde en is zorgvuldig afgestemd om het stadion toegankelijk te houden voor al onze trouwe supporters”, schrijft FC Utrecht. “Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een Seizoenkaart op de Bunnikside maximaal 5 euro duurder wordt dan vorig seizoen.”

De seizoenskaarten zijn vanaf volgend jaar ook digitaal, zegt de voetbalclub. Iedereen die toch een fysieke pas wil, kan die voor 5 euro alsnog aanvragen. Gouden Seizoenkaarthouders ontvangen hun fysieke Seizoenkaart gratis.