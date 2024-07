Noordelijke Randweg Utrecht op de schop; gemeente waarschuwt voor ‘grote verkeershinder’

Het Robert Kochplein en het Gandhiplein aan de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) worden dit najaar flink verbouwd. Van september tot november wordt onder andere het asfalt vervangen en komen er nieuwe lampen in de lantaarnpalen. De weg moet daardoor soms volledig worden afgesloten, wat gevolgen heeft voor het verkeer.

Fietsers en automobilisten kunnen volgens de gemeente dit najaar ‘grote verkeershinder’ verwachten bij en rondom de NRU. Rondom het Robert Kochplein wordt er aan de weg gewerkt van 2 september tot 14 oktober. Het Gandhiplein is daarna aan de beurt. Deze werkzaamheden duren van 14 oktober tot 24 november. Eind 2024 moeten de werkzaamheden helemaal klaar zijn.

Modernisering

Voor de werkzaamheden moet de weg soms volledig worden afgesloten, schrijft de gemeente. In het weekend van 28 en 29 september, en 5 en 6 oktober zijn delen van het Robert Kochplein voor auto’s en fietsers niet begaanbaar. Bij het Gandhiplein is dat zo op 9 en 10 november en 16 en 17 november. De gemeente zegt weggebruikers, bewoners en ondernemers ‘tijdig’ te informeren over de precieze afsluitingen en omleidingen.

Op de twee gebieden bij de Noordelijke Randweg Utrecht wordt het asfalt vervangen waardoor het geluid van het verkeer afneemt. Ook moet het regenwater in de toekomst gemakkelijker de bodem in kunnen stromen. De verkeerslichten worden gunstiger voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen in de toekomst sneller de weg oversteken. In de lantaarnpalen komen ledlampen die energiezuinig zijn.

Het Robert Kochplein en het Gandhiplein zijn niet de enige twee gebieden die op de schop gaan. Halverwege 2025 is het de beurt aan de rest van de NRU en het Henri Dunantiplein.