Noorderbrug een maand gesloten voor onderhoud

De Noorderbrug over de singel tussen de Binnenstad en de Vogelenbuurt in Utrecht, gaat vanaf 29 augustus een kleine maand dicht voor onderhoud. Het noordelijke deel van de binnenstad is hierdoor minder goed bereikbaar. Voor verkeer de stad in en uit worden omleidingen uitgezet. Er moet rekening worden gehouden met vijf tot tien minuten extra reistijd.

De brug zal tot 23 september gesloten zijn. In dezelfde periode wordt er ook in de Wittevrouwen- en de Ridderschapstraat gewerkt aan kabels en leidingen. Ook is er een grote hoeveelheid eenrichtingswegen die in de buurt liggen. Al met al zorgt het voor een omleiding van drie kilometer.

Omleiding

De omleiding laat het verkeer vanaf de Wittevrouwensingel in de richting van het Griftpark rijden. Vanaf daar gaat het via de Blauwkapelseweg naar de Kardinaal de Jongweg, waar het links afslaat. Vervolgens wordt het via de Antonius Matthaeuslaan naar de Willem van Noortstraat en de Adelaarstraat geleid. Vanaf daar kan het via de Hopakker en de Van Asch van Wijcksbrug de binnenstad bereiken.

Voet- en fietsverkeer komt er beter vanaf. Zij worden omgeleid via de Weerdsingel Oostzijde, de Asch van Wijckbrug en de Asch van Wijckskade – een paar honderd meter omrijden.