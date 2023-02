NS breidt proef uit; korting op trajecten Utrecht – Groningen en Utrecht – Den Helder als je rustige trein kiest

Reizigers op de trajecten Utrecht – Groningen en Utrecht – Den Helder kunnen vanaf maandag korting krijgen als ze een rustige trein kiezen. De NS startte vorig jaar een proef met NS Voordeel tussen Den Haag en Eindhoven. Die bleek succesvol en wordt nu dus uitgebreid naar de twee trajecten vanaf Utrecht.

Reizigers tussen Utrecht en Groningen en Utrecht en Den Helder kunnen vanaf nu online een kaartje kopen met korting. De hoogte van de korting wordt bepaald door de ‘druktedata’ van de NS. Hoe rustiger de trein, hoe hoger de korting. Tussen Utrecht en Den Helder kunnen mensen op alle tussengelegen stations reizen met NS Voordeel. Op het traject tussen Utrecht en Groningen is de korting alleen geldig voor intercity-stations.

Mensen die gebruik willen maken van NS Voordeel hoeven geen abonnement te hebben, maar het ticket moet wel minimaal een dag van tevoren gekocht worden. In de reisplanner van NS is te zien of korting voor een reis mogelijk is en hoe hoog die korting dan is.

Tjalling Smit zit in de Raad van Bestuur van NS. “De pilot heeft aangetoond dat we met dit e-ticket reizigers kunnen verleiden om de trein te nemen die dat anders niet gedaan hadden”, zegt hij. “Ook zien we dat het ticket helpt om reizigers beter te spreiden. Reizigers zijn bereid om een rustige trein te kiezen met hoge korting. Door NS Voordeel aan te bieden op traject Utrecht-Groningen en traject Utrecht-Den Helder kunnen nog meer reizigers goedkoper met de trein reizen terwijl wij de ruimte in onze treinen beter benutten.”