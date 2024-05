NS en ProRail herdenken gevallen spoorwegpersoneel met kransen bij de Inktpot in Utrecht

NS en ProRail hebben bij de Inktpot in Utrecht stilgestaan bij de 477 medewerkers die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen terwijl zij hun werk uitoefenden. Ter nagedachtenis aan hen is vrijdag een krans gelegd bij het Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel.

NS en ProRail organiseren jaarlijks bij het monument naast de Inktpot een herdenking voor de omgekomen spoorwegmedewerkers. Normaal is dit moment op de middag van 4 mei, maar omdat dat dit jaar op een zaterdag is, is de bijeenkomst vrijdag al georganiseerd.

Vertegenwoordigers van NS, ProRail, de Centrale Ondernemingsraden en de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel hebben kransen en bloemen gelegd bij het monument.

In Utrecht wordt zaterdag op verschillende plekken stilgestaan bij de Nationale Dodenherdenking. In dit artikel is te lezen wat er in Utrecht bezocht kan worden.