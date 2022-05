NS en ProRail herdenken omgekomen spoorwegmedewerkers bij monument in Utrecht

Bij het Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel in het Moreelsepark in Utrecht was woensdagmiddag de jaarlijkse 4 mei-herdenking. Tijdens deze plechtigheid werden de 477 spoorwegmedewerkers herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het uitoefenen van hun werk om het leven kwamen.