NS en ProRail verwijderen coronastickers van Utrechtse stations

Het is niet langer verplicht om op het station anderhalve meter afstand te houden of een mondkapje te dragen. Daarom worden vanaf maandag 27 september ook in Utrecht de stickers verwijderd die reizigers daaraan moesten herinneren.

‘Houd afstand’, ‘houd rechts’ en ‘mondkapje’. De stickers hielpen de treinreizigers de afgelopen maanden om zich op een zo veilig mogelijke manier door het station te bewegen. Maar nu de maatregelen niet meer van kracht zijn, kunnen ook de stickers weg.

Dat gebeurt vanaf maandag in het hele land. Het is de bedoeling dat alle stickers over een maand zijn verwijderd.

In de trein

Een mondkapje dragen blijft in de trein nog wel verplicht. Reizigers worden hier onder meer aan herinnerd via de schermen in de trein en op stations, en omroepen door de conducteurs.