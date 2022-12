NS heeft vanaf 11 december nieuwe dienstregeling; tienminutentrein komt terug naar Utrecht

De nieuwe dienstregeling van de NS gaat zondag 11 december van start. Dat betekent dat er ook op de trajecten rond Utrecht een aantal veranderingen komen. Op maandag tot en met donderdag komt bijvoorbeeld de tienminutentrein tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam terug.

De NS gaat een derde van de treinen verlengen, waardoor er vooral in het weekend en in de spits meer zitplaatsen zijn. In het weekend gaat het om 85.000 extra plaatsen, zo’n 10 procent meer. Op werkdagen gaat het om 13.000 stoelen, 4,5 procent meer.

“Het is duidelijk dat NS minder reizigers heeft”, zegt president-directeur van de NS Wouter Koolmees. “Bovendien reizen die op andere momenten en kan NS minder treinen rijden dan voor corona. Het afgelopen jaar leidde dat tot uitval van treinen, teleurstelling bij reizigers en een te hoge werkdruk bij onze collega’s.”

Volgens Koolmees verkleint de nieuwe dienstregeling de kans dat er op het laatste moment treinen uitvallen en geeft het NS-medewerkers meer rust. “Dat is onze nieuwe basis. En wanneer die op orde is, kunnen we stap voor stap weer vooruit.”

Personeelstekort

De NS kwam eerder al met een aantal aanpassingen in de dienstregeling, die nodig waren vanwege het personeelstekort waar het bedrijf mee kampt. Om dat personeelstekort tegen te gaan, wordt ook een aantal andere maatregelen genomen.

Zo is gepensioneerde medewerkers gevraagd om terug te komen, worden nieuwe medewerkers geworven en wordt op andere manieren geprobeerd om uitval van treinen te voorkomen. Begin volgend jaar wil de NS als tijdelijke maatregel kantoormedewerkers en beveiligers inzetten in de treinen.