NS organiseert op 4 mei herdenkingsbijeenkomsten op Utrecht Centraal en in Moreelsepark

De NS organiseert woensdag op verschillende plekken in het land herdenkingen waarbij reizigers stil kunnen staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies. Ook in Utrecht zijn woensdag op twee plaatsen herdenkingen: op Utrecht Centraal en in het Moreelsepark.

Reizigers en spoormedewerkers kunnen de slachtoffers herdenken tijdens herdenkingsbijeenkomsten op onder meer Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal en Utrecht Centraal. Op Utrecht Centraal speelt de NS Harmonie na de twee minuten stilte het Wilhelmus.

Woensdagmiddag is in het Moreelsepark in Utrecht ook nog een speciale herdenking. Bij het Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel, naast het hoofdkantoor van ProRail, is om 12.50 uur een herdenking voor de 477 medewerkers van NS en ProRail die tijdens het uitoefenen van hun werk tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Er worden onder meer kransen gelegd.

Treinverkeer

Alle treinen staan tijdens de Nationale Dodenherdenking om 20.00 uur twee minuten stil en ook op de stations en in de stationswinkels wordt stilte in acht genomen. Als blijk van betrokkenheid en respect dragen veel machinisten en conducteurs op 4 en 5 mei een fakkelspeldje op hun uniform.

Op 5 mei rijdt de NS op meerdere trajecten met langere treinen om zoveel mogelijk mensen naar de Bevrijdingsfestivals te brengen. De NS waarschuwt mensen om rekening te houden met grote drukte op de trajecten richting de grootste Bevrijdingsfestivals, zoals Zwolle, Haarlem en Ede-Wageningen.