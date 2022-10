NS past opnieuw dienstregeling aan; vanaf 7 november minder treinen rond Utrecht

De NS gaat opnieuw de dienstregeling aanpassen vanwege personeelstekort. Dat betekent dat er vanaf 7 november ook rond Utrecht minder treinen zullen rijden.

“Het laatste wat wij willen, is minder treinen rijden”, schrijft de NS. “Toch is het nodig: reizigers krijgen nu te vaak te maken met uitvallende treinen.” De aangepaste dienstregeling moet er volgens de NS voor zorgen dat treinen minder vaak op het laatste moment uitvallen en dat NS-personeel wat meer ademruimte krijgt.

Vanaf 7 november rijden er op meerdere trajecten rondom Utrecht minder treinen. Tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal rijden er op werkdagen in de daluren en op vrijdag de hele dag minder intercity’s. Verder gaat het vooral om trajecten waar sprinters rijden.

Minder sprinters

Zo rijden er op werkdagen tussen Driebergen-Zeist en Uitgeest minder sprinters in de daluren. Tussen Houten Castellum en Utrecht Centraal gaan er minder sprinters in de spits en tussen Utrecht Centraal en Leiden Centraal rijden er op vrijdagen de hele dag minder sprinters. Op doordeweekse avonden gaat er straks nog maar één keer per uur een directe sprinter tussen Baarn en Utrecht Centraal. Dat is nu nog één keer per half uur.

De NS adviseert reizigers om de reisplanner te gebruiken, omdat er altijd last-minute wijzigingen kunnen zijn. Ook kunnen treinen drukker zijn dan normaal en moeten reizigers soms vaker overstappen. Om die drukte op te vangen rijden er sinds begin deze maand extra lange treinen tussen Eindhoven en Amsterdam en tussen Schiphol en Arnhem.

Vanaf 11 december start de NS met een volledig nieuwe dienstregeling.