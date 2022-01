NS schaalt dienstregeling af door corona: ook minder treinen van en naar Utrecht

De dienstregeling van de NS wordt vanaf 7 februari tijdelijk afgeschaald. Dat doet de NS doordat steeds meer personeel (ziek) thuiszit: vanwege een coronabesmetting of quarantaine. Op sommige trajecten gaan er minder treinen per uur rijden, waaronder van en naar Utrecht Centraal.

“Op trajecten waar we nu zes treinen per uur rijden, zullen dat er vier zijn”, meldt het spoorwegbedrijf. “En op trajecten waar NS nu vier treinen per uur rijdt, worden dat er twee.” Bijvoorbeeld tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal, en tussen Hoofddorp en Utrecht Centraal.

“Uiteraard hadden we deze aanpassing liever niet willen inzetten. Maar net zoals bij veel andere bedrijven zien wij een forse stijging in collega’s die thuiszitten door ziekte of quarantaine en daardoor niet kunnen werken.”

Het idee is dat het tijdelijk afschalen van de dienstregeling zorgt voor meer ruimte om de ziektemeldingen te kunnen opvangen. “Zo blijft onze dienstregeling beter voorspelbaar en hopen we hiermee minder vaak onze reizigers te moeten verrassen met plotselinge treinuitval”, schrijft de NS.

Stapsgewijs

Er wordt rekening mee gehouden dat er in de komende dagen misschien al treinen uit zullen vallen. Officieel gaan de eerste wijzigingen in op 7 februari. Op 21 februari moeten alle wijzigingen stapsgewijs zijn doorgevoerd. Dan rijdt de NS met 85 procent van de treinen.

In november vielen er op verschillende trajecten, waaronder in Utrecht, treinen uit wegens personeelstekort bij ProRail. In december paste de NS al eens de dienstregeling aan: er werden toen tijdelijk treinen van en naar Utrecht geschrapt vanwege minder reizigers.

Hier is te lezen op welke trajecten minder treinen rijden.