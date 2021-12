NS schrapt tijdelijk treinen van en naar Utrecht vanwege minder reizigers

Vanwege de avondlockdown maken minder mensen in de latere uren gebruik van de trein. NS heeft daarom besloten tijdelijk de dienstregeling aan te passen, waardoor sommige treinen die vertrekken en aankomen in Utrecht vervallen.

Het vervoersbedrijf zegt dat er voor de avondlockdown nog 55 procent van het gebruikelijk aantal reizigers in de avonduren in de trein zat. Sinds de coronamaatregelen op 28 november weer werden aangescherpt is dat aantal gedaald naar 40 procent. Ook in de spits is volgens NS een daling te zien, van 60 procent naar 50 procent.

Vanwege het teruglopende reizigersaantal heeft het vervoersbedrijf besloten om op zes trajecten tijdelijk treinen te schrappen. Zo rijdt de extra forensentrein tussen Utrecht en Houten Castellum tijdelijk niet en ook de nachttrein tussen Utrecht, Eindhoven en Rotterdam wordt tijdelijk geschrapt.

19 reizigers

“In de treinen die we tijdelijk schrappen, zitten op dit moment gemiddeld nog geen 15 reizigers per 100 zitplaatsen. Zo zaten bijvoorbeeld vorige week woensdag in de intercity van Den Haag naar Utrecht om 20.30 uur slechts 19 reizigers, terwijl er plek voor 300 was”, is te lezen op de website van NS.

Het vervoersbedrijf blijft de komende periode de reizigersaantallen in de gaten houden zodat de inzet van de treinen daarop kan worden afgestemd. NS adviseert om kort voor vertrekt de reisplanner te raadplegen voor actuele informatie.