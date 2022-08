NS-staking in Zuid-Holland zorgt ook in Utrecht voor veel vertraging en uitval van treinen

NS-medewerkers in de provincie Zuid-Holland staken vrijdag en dat zorgt ook in Utrecht voor vertraging en uitval van treinen. De NS verwacht dat reizigers nog de hele dag last hebben van de staking.

Vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV hebben stakingen aangekondigd omdat ze niet tevreden zijn over de nieuwe cao die op tafel ligt. Er wordt daarom steeds in andere regio’s gestaakt. Vrijdag gaat het om regio West, maandag wordt er gestaakt in de regio Noordwest en dinsdag verplaatst de staking zich naar regio Midden, waar ook Utrecht onder valt. In Oost en Zuid wordt woensdag gestaakt.

De NS had van tevoren al gewaarschuwd dat de stakingen ook gevolgen konden hebben voor delen van het land waar niet gestaakt wordt. De NS probeert de dienstregeling in de rest van het land zo goed mogelijk te laten verlopen, maar omdat de regio waar gestaakt wordt ‘een belangrijke rol in de dienstregeling speelt’, kunnen ook reizigers in de rest van het land hinder ondervinden van de staking.

In Utrecht zorgt de staking inderdaad voor vertraging en uitval van treinen. Op de website van de NS is te zien welke treinen uitvallen.

Reisplanner

Reizigers wordt geadviseerd om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Er kunnen volgens de NS geen bussen worden ingezet, dus reizigers die niet met de trein kunnen moeten zelf voor alternatief vervoer zorgen.

Als de NS na afloop van de stakingen nog niet akkoord gaat met de cao-eisen, dan volgen na volgende week ook landelijke stakingen.