NS start op station Utrecht Centraal proef met Hulpkaart voor kwetsbare reizigers

Treinstations zijn drukke plekken en dat is voor de ene persoon uitdagender dan voor de ander. Te veel prikkels of stress zorgen er bij sommige mensen voor dat ze even niet kunnen uitleggen wat er aan de hand is en wat ze nodig hebben. De NS is daarom op Utrecht Centraal begonnen met een proef: de Hulpkaart.

Kwetsbare reizigers kunnen door de Hulpkaart te laten zien aangeven wat ze nodig hebben en zo de juiste ondersteuning krijgen. De Hulpkaart is een opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas, waarop staat wie de contactpersoon is en wat mensen die de kaart zien wel of juist niet kunnen doen. Die informatie helpt zowel de houder van de Hulpkaart als mensen die willen helpen, maar niet weten hoe.

NS-medewerkers van Veiligheid & Service hebben de afgelopen tijd trainingen en informatie over de Hulpkaart gekregen. Ook werd hen uitgelegd hoe ze het best om kunnen gaan met mensen die afwijkend of op een bepaalde manier opvallend gedrag vertonen. In de trainingen werd onder meer stilgestaan bij niet-zichtbare oorzaken van bepaald gedrag. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om oorzaken als autisme of hersenletsel.

“Mijn collega’s van Veiligheid & Service kunnen kwetsbare reizigers nu nog beter ondersteunen tijdens hun reis. Dit is een mooie ontwikkeling, aangezien wij iedereen graag verwelkomen in de trein en op het station”, zegt Nienke Postma, manager Operatie van Veiligheid & Service NS.

Hulp bij opstellen

Een paar dagen per week is er een ervaringsdeskundige van Steunpunt GGZ op Utrecht Centraal aanwezig om te helpen met opstellen van Hulpkaarten, voor mensen die daar interesse in hebben.

“De Hulpkaart ondersteunt kwetsbare mensen in wat zij zelf kunnen doen wanneer zij in een situatie komen waarin ze niet kunnen uitleggen wat er aan de hand is. Onze ervaringsdeskundigen herkennen dit gedrag en helpen omstanders die met onbegrepen gedrag te maken krijgen. Daarnaast helpen wij kwetsbare mensen op weg in het dagelijks leven’’, zegt Dineke Smit, Directeur Steunpunt GGZ.