NS stelt hoofdkantoor in Utrecht twee dagen beschikbaar voor studenten tijdens tentamenperiode

Even ontsnappen aan de drukte in de bibliotheek? Of is thuis studeren niet ideaal? Tijdens de tentamenperiode opent NS op vrijdag 9 en 16 juni haar deuren van het Utrechtse hoofdkantoor voor studenten. “Tentamen of examen? Kom blokken bij NS!”

De vrijdag is voor veel mensen een populaire thuiswerkdag, zo ook bij de NS. Het idee om het kantoor open te stellen voor studenten kwam voort uit een opdracht van een groepje trainees bij NS. Vera Tukke is een van de IT-trainees: “Mijn groep verwonderde zich over de lege werkplekken bij NS op vrijdag. We weten daarnaast dat er te weinig plek is in de bibliotheken voor alle studenten die er graag gebruik van maken.’’ De NS kwam zo op het idee om studenten een studieplek te bieden in het hoofdkantoor van NS.



Lezing en informatiemarkt

Op vrijdag 9 en 16 juni wordt er van 9.00 tot 17.00 uur een etage voor studenten beschikbaar gesteld op de Laan van Puntenburg in Utrecht. “Op ons hoofdkantoor heb je rust en comfort om je te concentreren op je studie”, zo laat het bedrijf weten op haar website. Daarnaast organiseert NS op deze dagen een lezing en een informatiemarkt.

Studenten die een gratis studieplek op het NS-hoofdkantoor in Utrecht willen reserveren, kunnen zich aanmelden via de website.