NS test nieuwe ‘tienminutentreinen’, vanaf Utrecht Centraal zes keer per uur naar Schiphol of Nijmegen

NS en ProRail gaan de komende 14 woensdagen nieuwe ‘tienminutentreinen’ testen. Het traject Schiphol-Nijmegen is een van de trajecten waar dan iedere tien minuten een trein vertrekt. Die treinen stoppen ook op Utrecht Centraal.

De testdagen beginnen op woensdag 8 september en duren tot in december. Dan gaat de nieuwe dienstregeling van start. Die gaat dan dagelijks van vier naar zes intercitytreinen per uur. Reizigers hoeven dan minder lang te wachten en er zijn meer zitplaatsen beschikbaar, is de bedoeling.

Het idee is dat reizigers met de tienminutentreinen niet meer hoeven te kijken wanneer hun trein gaat; binnen tien minuten gaat er weer een andere. Reizigers uit Utrecht kunnen met de nieuwe dienstregeling iedere tien minuten op de trein naar Schiphol of Nijmegen stappen.

Meegroeien

“De ongekende bouw van honderdduizenden woningen vraagt om mobiliteit die meegroeit”, zegt Marjan Rintel, president-directeur van NS. “Daarom heeft Nederland op korte en lange termijn behoefte aan veel meer capaciteit op het spoor. NS en ProRail leveren een oplossing door tussen meer steden elke tien minuten een trein te rijden.”

De nieuwe dienstregeling zorgt voor grote veranderingen achter de schermen. Daarom gaan NS en ProRail deze eerst testen.

Op deze trajecten komen de tienminutentreinen te rijden: