NS waarschuwt: hele maandag hinder voor treinreizigers vanaf Utrecht naar Den Bosch

Treinreizigers die vandaag vanaf Utrecht richting het zuiden reizen, moeten de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. Door verzakkingen op het spoor tussen Utrecht en Den Bosch rijden op dit traject minder treinen. Ook de sprinterdienst tussen Utrecht en Geldermalsen is beperkt.

Tussen Utrecht en Den Bosch rijden op dit moment vier van de zes intercity’s per uur. Ook lopen de treinen zo’n vijf minuten vertraging op door een snelheidsbeperking tussen Geldermalsen en ‘s-Hertogenbosch.

De NS verwacht dat de beperkingen voor reizigers tussen Den Bosch en Utrecht in elk geval tot het einde van de maandag duren. Reizigers wordt aangeraden om vlak voor vertrek de NS Reisplanner te controleren.

Eerste problemen sinds donderdag

De eerste problemen werden afgelopen donderdag 14 augustus al vastgesteld. Sindsdien mogen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch over een traject van 13 kilometer maar 80 kilometer per uur rijden.

Maandagochtend kwamen daar nieuwe problemen bij, waardoor bij een stuk spoor bij Culemborg maar 40 kilometer per uur gereden mag worden. Aan het begin van de maandagmiddag bleken de problemen bij Culemborg volgens ProRail toch mee te vallen, waardoor er weer meer intercity’s konden rijden.

Treinen van en naar Amsterdam

Tussen Utrecht en Amsterdam rijden alle treinen weer volgens de normale dienstregeling. Op dat traject reden maandagochtend minder treinen vanwege een defect spoor.