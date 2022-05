NS zoekt nieuwe huurder voor bijzonder pand aan 2e Daalsedijk in Utrecht

De voormalige Wagenmakerij aan de 2de Daalsedijk 6, dat midden in de te ontwikkelen stadswijk Wisselspoor komt te liggen, is in de verhuur gegaan. De eigenaar van de grond is NS en die wil van de Wagenmakerij een nieuwe hotspot voor creatieve ondernemers maken.

Het is een mooi pand om te zien: de industriële hal uit 1892 heeft bakstenen gevels, grote ramen en de puntige sheddaken. De oorspronkelijke kapconstructie en gietijzeren draagconstructie zijn onaangetast gebleven. Ook de ramen aan de voorkant van het gebouw zijn nog origineel.

Creatieven

De oppervlakte van in totaal 1.882 vierkante meter is verdeeld over twee verdiepingen. Daarbij komt nog een terras van maximaal 150 vierkante meter. Deze ruimte is volgens het bestemmingsplan bedoeld voor onder andere horeca, creatieve en culturele bedrijven en detailhandel.

Vooralsnog zijn er verschillende creatieven gehuisvest in de ruimtes van het bijzondere pand, vertelt makelaar Ans de Wijn. Je vindt er onder meer werkplaatsen, een theatergroep en een kappersopleiding.

Horeca

“De NS zou het plezierig vinden als er horeca in komt, maar alleen daarvoor is het pand misschien te groot”, denkt De Wijn. “We zijn op zoek naar een leuke partij die toekomst in het gebouw ziet; iemand met een ondernemersgeest, een creatieve geest.” Uiteindelijk bepaalt NS wie de nieuwe huurder van de voormalige Wagenmakerij wordt.

De huurder krijgt een locatie in de nog te ontwikkelen Utrechtse wijk Wisselspoort, een autoluwe stadswijk met maximaal 1.050 woningen. Het ruige en industriële karakter van het gebied blijft behouden, onder meer doordat de historische bebouwing blijft staan én de bielzen en sporen terugkomen in het gebied.

Op 7, 9 en 28 juni staan open kijkdagen gepland. Op 1 november 2022 moet eigenaar NS een nieuwe huurder aanwijzen.