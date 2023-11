NSDAP-lidmaatschap van prins Bernhard wordt vermeld op straatnaambordjes in Utrecht

Bij het Prins Bernhardplein en de Prins Bernhardlaan in Utrecht komen informatiebordjes waarop staat dat de prins ooit lid is geweest van de NDSAP, de partij van Adolf Hitler. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten.

Begin oktober bevestigde de Rijksvoorlichtingsdienst wat veel historici al dachten; Prins Bernhard was ooit lid van de NSDAP. De dienst die onder meer de woordvoering van het koninklijk huis verzorgt liet weten dat de NSDAP-lidmaatschapskaart van de opa van koning Willem-Alexander was gevonden. Bernhard was tot 1936 lid, iets dat de prins tot zijn dood in 2004 overigens heeft ontkend.

De lokale fractie van D66 heeft afgelopen week met steun van de PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en EenUtrecht een motie ingediend. Daarin wordt het college van B&W opgedragen deze informatie toe te voegen aan de straatnaambordjes van het Prins Bernhardplein en de Prins Bernhardlaan in Zuilen, zodra op 1 juni 2024 onomstotelijk vaststaat dat Bernhard daadwerkelijk lid is geweest.

Stemming

Naast de partijen die de motie hebben ingediend hebben ook ChristenUnie, DENK, Student & Starter en UtrechtNu! voor de motie gestemd. Het CDA, Stadsbelang Utrecht, Utrecht Solidair, Colt en VVD stemden tegen.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft al bevestigd dat de lidmaatschapskaart is gevonden en demissionair minister-president Mark Rutte heeft gezegd dat er voorlopig geen onderzoek naar het verleden van de prins komt. Daarmee lijkt het erop dat volgend jaar het voormalig lidmaatschap van de NSDAP van Prins Bernhard volgend jaar wordt toegevoegd aan de straatnaambordjes.