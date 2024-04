Nu herstel van kelders onder Stadhuisbrug bijna klaar is start het werk in de Choorstraat in Utrecht

Nu het herstel van de werfkelders rond de Stadhuisbrug in Utrecht het einde nadert, schuift het werk op naar de Choorstraat. Momenteel wordt een deel van de straat opengemaakt zodat de aannemer kan zien wat de staat van de kelders is.

De werkzaamheden aan de werfkelders onder het pand van Magazijn De Zon zijn over de helft en het herstel van de kelders onder de Stadhuisbrug is afgerond. “Het is nu tijd voor de vier kelders onder de Choorstraat”, laat de gemeente Utrecht weten. “De werkzaamheden leveren overlast op.”

Eerst wordt de straat opengebroken en het zand dat op de kelders ligt weggehaald. Zodra de constructies helemaal vrij zijn kan de aannemer de staat van de kelders bepalen. “Afhankelijk hiervan verwacht de aannemer daarna ongeveer vijf weken bezig te zijn met boor- en hakwerkzaamheden. Dit zal geluidsoverlast met zich mee brengen.”

De winkels aan de Choorstraat blijven bereikbaar via loopbruggen. De bevoorrading van zowel de Choorstraat als de Lijnmarkt kan tijdens de werkzaamheden niet gebeuren via de Stadhuisbrug, maar bijvoorbeeld wel via de Steenweg.

Magazijn De Zon

Tot slot wordt ook Magazijn De Zon voorbereid op de restauratie. De aannemer verwijdert al het materiaal dat geen monumentale waarde heeft. Dit zijn bijvoorbeeld gipsplaten, linoleumvloerdelen, tussenwanden en plafonddelen.

Eind 2024 moet de restauratie van start gaan. De aannemer die deze klus gaat uitvoeren moet nog worden gezocht. Medio 2026 moet dit werk worden afgerond.